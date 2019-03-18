ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وإزالة إشغالات فى حملات أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و19 طلقة غير مرخصة، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع.

كما تمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية من ضبط 45 متهما بحوزتهم 6845 جرام حشيش، و1201 أقراص مخدرة، و755 جرام من مخدر الأستروكس، و226 جرام هيروين.

كما واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، بالعمرانية والطالبية، والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى قطاع أكتوبر، حيث تم ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، ومواد مخدرة، وتنفيذ عدة أحكام قضائية، بالإضافة إلى ضبط باعة جائلين، وإزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.