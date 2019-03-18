صور.. وزير القوى العاملة يتفقد تطوير وحدات التدريب المتنقلة بالجهود الذاتية

كتب محمود راغب

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية القوى العاملة بسوهاج، والتى يتم تطويرها وتحديثها ضمن خطة الوزارة لتطوير 13 وحدة بالجهود الذاتية، فى إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب، والتى سيتم فيها تطوير كافة الوحدات المتنقلة تباعا، فضلا عن تحديث وتطوير مراكز التدريب الثابتة والبالغ عددها 38 مركزا.

وأكد سعفان أن هذه الوحدات ستجوب القرى والنجوع البعيدة، والتى يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، وذلك لتدريبهم على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاته الحالية والمستقبلية.

وشدد الوزير على أن تطوير ملف التدريب يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للوزارة فى الفترة الحالية، وذلك لربط التدريب بالتشغيل، للحد من نسب البطالة.

وقال "نحاول جعل الشباب قادرا على اقتحام سوق العمل عن طريق تدريبه، كون الشباب سيقود قاطرة البناء والتنمية، واعتباره رأس مال الدولة المصرية بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، تجعله أهلا لقيادة التنمية فى بلاده، وهو ما يعتمد أساسا على تطوير ملف التدريب بالصورة المُثلى، كونه يعتبر الأساس والبناء لعملية التنمية، والتى تأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".















