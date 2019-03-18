video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 10:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزير القوى العاملة يتفقد تطوير وحدات التدريب المتنقلة بالجهود الذاتية

الإثنين، 18 مارس 2019 08:57 ص
صور.. وزير القوى العاملة يتفقد تطوير وحدات التدريب المتنقلة بالجهود الذاتية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية القوى العاملة بسوهاج، والتى يتم تطويرها وتحديثها ضمن خطة الوزارة لتطوير 13 وحدة بالجهود الذاتية، فى إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب، والتى سيتم فيها تطوير كافة الوحدات المتنقلة تباعا، فضلا عن تحديث وتطوير مراكز التدريب الثابتة والبالغ عددها 38 مركزا.

وأكد سعفان أن هذه الوحدات ستجوب القرى والنجوع البعيدة، والتى يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، وذلك لتدريبهم على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاته الحالية والمستقبلية.

وشدد الوزير على أن تطوير ملف التدريب يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للوزارة فى الفترة الحالية، وذلك لربط التدريب بالتشغيل، للحد من نسب البطالة.

وقال "نحاول جعل الشباب قادرا على اقتحام سوق العمل عن طريق تدريبه، كون الشباب سيقود قاطرة البناء والتنمية، واعتباره رأس مال الدولة المصرية بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، تجعله أهلا لقيادة التنمية فى بلاده، وهو ما يعتمد أساسا على تطوير ملف التدريب بالصورة المُثلى، كونه يعتبر الأساس والبناء لعملية التنمية، والتى تأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".

 

وزير القوى العاملة يتفقد تطوير وتحديث (1)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد تطوير وتحديث (3)
 

 

وزير القوى العاملة يتفقد تطوير وتحديث (6)
 

 

وزير القوى العاملة يتفقد تطوير وتحديث (7)
 

 

وزير القوى العاملة يتفقد تطوير وتحديث (8)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة: تجديد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطاً يقضى بذلك

اخبار مصر

القوى العامله

اخبار سوهاج

محمد سعفان




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة