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صور.. وزير الإسكان يتفقد مشروع نفق النهضة بالجيزة..ويؤكد:المشروع يخفف الضغط المرورى

الإثنين، 18 مارس 2019 10:27 ص
صور.. وزير الإسكان يتفقد مشروع نفق النهضة بالجيزة..ويؤكد:المشروع يخفف الضغط المرورى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وقيادات الوزارة، مشروع نفق نهضة مصر، بمنطقة تقاطع كوبرى الجامعة مع شارع مراد، بمحافظة الجيزة، والذى تم تشغيله تجريبيا فى شهر فبراير الماضى.
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وقال الدكتور عاصم الجزار، فى تصريحات صحفية اليوم، مشروع نفق النهضة بالجيزة، هو نفق سيارات بإجمالى طول 1700 م، اتجاهين، وكل اتجاه بعرض 7 م، وبه حارتين، ومزود بأحدث وسائل السلامة والمراقبة المرورية، ووسائل سحب مياه الأمطار والسيول، موضحا أنه مقسم كالتالى: نفق بطول 550 م، للاتجاه القادم من الجيزة إلى كوبرى الجلاء، ونفق بطول 850 م، للاتجاه القادم من كوبرى الجلاء إلى الجيزة، ومخرج من الجلاء لجامعة القاهرة بطول 300 م.
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وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع نفق النهضة، يُمثل المرحلة الأولى من مخطط تطوير منطقة الجامعة (صفط 2)، لتخفيف الضغط المرورى وطوابير الانتظار بمنطقة الجامعة، وتعظيم الاستفادة من محور صفط اللبن كمحور شريانى بمحافظة الجيزة وامتداده شرقا حتى محافظة القاهرة، كما يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية بمنطقة ميدان النهضة ومدخل محافظة الجيزة عند تقاطع كوبرى الجامعة مع شارع مراد، حيث إنها تُعد أكثر المناطق أهمية وازدحاما بمحافظة الجيزة، بجانب الربط المباشر لكوبرى الجامعة مع منطقة الجامعة بدون تقاطعات سطحية، إضافة إلى الأثر الإيجابى على البيئة (تقليل التلوث والضوضاء).
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تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام بافتتاح جزئى للمشروع بتاريخ 2018/7/14، حيث تم التشغيل المؤقت للاتجاه القادم من كوبرى الجلاء إلى الجيزة.
 
 

 


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