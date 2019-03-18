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صور.. محافظ سوهاج يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية واختيار 396 متقدمًا

الإثنين، 18 مارس 2019 01:38 م
صور.. محافظ سوهاج يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية واختيار 396 متقدمًا جانب من قرعة الحج
سوهاج – عمرو خلف
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج  اليوم القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية، بحضور اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وذلك بقصر ثقافة سوهاج.
 
وأسفرت القرعة التى أجرتها مديرية أمن سوهاج وتقدم لها 2210 مواطن ومواطنة، من جميع مراكز المحافظة، عن إختيار 396 حاج، من بينهم 40 من كبار السن، كما تم اختيار 99 آخرين على قائمة الإحتياطي.
 
وهنأ محافظ سوهاج من وقعت عليهم القرعة لأداء مناسك الحج هذا العام، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ أن يكون من الفائزين بها العام القادم، بإذن الله، ودعا الفائزين للدعاء للوطن، وهم يؤدون مناسك الحج هذا العام، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في الإعداد لتلك المنظومة.
 
وفى سياق آخر، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً لتفعيل المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" لتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا .
 
وأوضح محافظ سوهاج أن المبادرة تؤكد حرص القيادة السياسية على إعلاء قمية المعرفة والإبداع، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين، وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.
 
وأشار "الأنصاري" الى أهمية رفع كفائه الجهاز الاداري للدولة فى برامج تكنولوجيا المعلومات حتى يتواكب الموظف مع المتطلبات الحالية للمجتمع، مشيداً بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 

 


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