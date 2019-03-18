صور.. محافظ سوهاج يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية واختيار 396 متقدمًا

سوهاج – عمرو خلف

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج اليوم القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية، بحضور اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وذلك بقصر ثقافة سوهاج.

وأسفرت القرعة التى أجرتها مديرية أمن سوهاج وتقدم لها 2210 مواطن ومواطنة، من جميع مراكز المحافظة، عن إختيار 396 حاج، من بينهم 40 من كبار السن، كما تم اختيار 99 آخرين على قائمة الإحتياطي.

وهنأ محافظ سوهاج من وقعت عليهم القرعة لأداء مناسك الحج هذا العام، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ أن يكون من الفائزين بها العام القادم، بإذن الله، ودعا الفائزين للدعاء للوطن، وهم يؤدون مناسك الحج هذا العام، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في الإعداد لتلك المنظومة.