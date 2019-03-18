صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم 26 أمًا مثالية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت محافظة جنوب سيناء مساء أمس احتفالية لتكريم 26 أما مثالية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد وغريب حسان عضو البرلمان بجنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم المحافظ فى كلمته خلال الاحتفالية التحية والتقدير للمرأة المصرية التى تتحمل أعباء كثيرة، من أجل الوصول بأبنائها إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن جميع الأمهات المكرمين لهن قصص كفاح تدل على أصالة المرأة المصرية.

شهد الحفل تكريم 15 أما مثالية على مستوى المحليات بتوجيه من الإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية لوحدات المرأة وتكافؤ الفرص بدواوين المحافظات بجانب 3 أمهات مثاليات ضمن مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي، وكرمت اللجنة العليا لمتطوعى متحدى الإعاقة 8 أمهات مثاليات من ذوى الإعاقات المختلفة.

وتخلل الحفل عرض فقرات غنائية من خلال الفرق الغنائية التابعة لثقافة جنوب سيناء وعلى هامش الحفل افتتح اللواء خالد فودة معرضا للفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية، وصدق المحافظ على مكافاه مالية 2000 جنية لفرقة ثقافة جنوب سيناء.

كما كرم نائب البرلمان المسؤلين بالمحافظة لجهودهم فى تنمية المحافظة منهم اللواء عماد يوسف السكرتير العام المحافظة واللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء والعميد مصطفى عابدين رئيس إدارة المرور بجنوب سيناء وتكريم بعض القيادات الأمنيةز























