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صور..محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 3 ملايين جنيه

الإثنين، 18 مارس 2019 02:13 م
صور..محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 3 ملايين جنيه
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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افتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معرض المشغولات اليدوية السنوي، لشركة بترو بل بمدينة أبورديس، يرافقه أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس، سمير زايد مساعد رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم ومدير العمليات، والمهندس محمد فوزي مدير حقول بتروبل سينا، والقيادة التنفيذية والشعبية، بمناسبة الاحتفال بعيد القومي للمحافظة.
 
وأشاد المحافظ، بالمنتجات والمشغولات البدوية، وضم المعرض العديد من المنتجات، من عبايات وشال الخرز والشنط.
 
كما قام المحافظ، بشراء بعض المنتجات من العارضين بالمعرض، لتقديمها كهدايا للسائحين.
 
كما افتتح المحافظ، جدراية ميدان "تحيا مصر" عن طريق المشاركة المجتمعية بتكلفة مليون جنيه.
 
وافتتح المحافظ، الشاطئ العام بمدينة أبورديس، إهداء من شركة بترول بلاعيم لأهالي مدينة أبورديس، بتكلفة 2 مليون جنيه. 
 
 
محافظ-جنوب-سيناء-يفتتح-مشروعات-بتكلفة-3-ملايين-جنيه-(1)
 
محافظ-جنوب-سيناء-يفتتح-مشروعات-بتكلفة-3-ملايين-جنيه-(2)
 
محافظ-جنوب-سيناء-يفتتح-مشروعات-بتكلفة-3-ملايين-جنيه-(3)
 
محافظ-جنوب-سيناء-يفتتح-مشروعات-بتكلفة-3-ملايين-جنيه-(4)
 
محافظ-جنوب-سيناء-يفتتح-مشروعات-بتكلفة-3-ملايين-جنيه-(5)
 
 
 

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