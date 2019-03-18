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الإثنين، 18 مارس 2019 02:23 م
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صور.. محافظ الغربية يطلق إشارة بدء مارثون ذوى القدرات الخاصة

الإثنين، 18 مارس 2019 01:32 م
صور.. محافظ الغربية يطلق إشارة بدء مارثون ذوى القدرات الخاصة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة
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أطلق اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صباح اليوم، إشارة البدء لانطلاق مارثون جرى ضم أكثر من 200 طالب وطالبة من ذوى القدرات الخاصة على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار إحتفالات المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالغربية، باليوم العالمى لمتلازمة داون.
 
كما شارك محافظ الغربية، الطلاب ذوى القدرات الخاصة فى المارثون، الذى نظم بمجمع الجلاء التعليمى، تحت رعاية وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
 
يهدف المارثون إلى التوعية بمتلازمة داون، والدمج بين الطلاب من متلازمة داون وطلاب التعليم العام، مما يساعد على تنمية قدارت ومهارات الطلاب من متلازمة داون، ودمجهم داخل المجتمع.
 
خلال المارثون، أكد محافظ الغربية على حرصه الكبير بدمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة، فى المجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، حيث أنهم يتمتعون بقدرات كبيرة لا يستهان بها، حيث أن الكثير منهم حقق إنجازات وبطولات فى كافة المجالات.
 
 

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