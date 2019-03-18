صور.. فوز 409 متقدمين بينهم 42 من كبار السن فى قرعة الحج بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقدت قرعة الحج لعام 2019، اليوم الاثنين، بنزل الشباب التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الاوقاف والالاف من المتقدمين لقرعة الحج .

وأسفرت القرعة، التى تقدم لها 2285 متقدما للحج عن فوز 409 من المتقدمين بالحج هذا العام، من بينهم 42 من كبار السن، والذين فازوا بالتزكية .

وأعلن اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، أن إجمالي عدد المتقدمين للحج من الداخلية بمحافظة الإسماعيلية هذا العام، بلغ عددهم 2285 متقدم، مشيراً إلى أن عدد التأشيرات المخصصة من وزارة الداخلية لمحافظة الإسماعيلية 409 تأشيرة للأقسام والمراكز وكبار السن.

وأضاف أن القرعة تمت إلكترونيًا عبر جهاز الكمبيوتر، دون تدخل أي عنصر بشري، كما أن هناك قرعتين قرعة أساسية وقرعة احتياطية، وذلك لمن تعذر عليهم الحج.

ونتج عن القرعة، فوز 42 تأشيرة لكبار السن بالتزكية، وحصة مركز شرطة أبو صوير 28 تأشيرة، وحصة قسم أول الإسماعيلية 33 تأشيرة، وحصة قسم ثالث الإسماعيلية 84 تأشيرة، وحصة قسم ثان الإسماعيلية 73 تأشيرة، وحصة مركز شرطة القصاصين 21 تأشيرة، وحصة مركز شرطة القنطرة شرق 11 تأشيرة، وحصة مركز شرطة الإسماعيلية 31 تأشيرة، وصحة مركز شرطة التل الكبير 37 تأشيرة، وحصة مركز شرطة القنطرة غرب 27 تأشيرة، وحصة مركز شرطة فايد 21 تأشيرة.

بالإضافة إلى إعلان أسماء قرعة الاحتياطي، وهم 8 من مركز شرطة أبو صوير، و9 من قسم أول الإسماعيلية، و23 من قسم ثالث الإسماعيلية، قسم ثان الإسماعيلية 20 احتياطى.