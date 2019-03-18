video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. فوز 409 متقدمين بينهم 42 من كبار السن فى قرعة الحج بالإسماعيلية

الإثنين، 18 مارس 2019 03:43 م
صور.. فوز 409 متقدمين بينهم 42 من كبار السن فى قرعة الحج بالإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
عقدت قرعة الحج لعام 2019، اليوم الاثنين، بنزل الشباب التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الاوقاف والالاف من المتقدمين لقرعة الحج .
 
وأسفرت القرعة، التى تقدم لها 2285 متقدما للحج عن فوز 409 من المتقدمين بالحج هذا العام، من بينهم 42 من كبار السن، والذين فازوا بالتزكية .
 
وأعلن اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، أن إجمالي عدد المتقدمين للحج من الداخلية بمحافظة الإسماعيلية هذا العام، بلغ عددهم 2285 متقدم، مشيراً إلى أن عدد التأشيرات المخصصة من وزارة الداخلية لمحافظة الإسماعيلية 409 تأشيرة للأقسام والمراكز وكبار السن.
 
وأضاف أن القرعة تمت إلكترونيًا عبر جهاز الكمبيوتر، دون تدخل أي عنصر بشري، كما أن هناك قرعتين قرعة أساسية وقرعة احتياطية، وذلك لمن تعذر عليهم الحج.
 
ونتج عن القرعة، فوز 42 تأشيرة لكبار السن بالتزكية، وحصة مركز شرطة أبو صوير 28 تأشيرة، وحصة قسم أول الإسماعيلية 33 تأشيرة، وحصة قسم ثالث الإسماعيلية 84 تأشيرة، وحصة قسم ثان الإسماعيلية 73 تأشيرة، وحصة مركز شرطة القصاصين 21 تأشيرة، وحصة مركز شرطة القنطرة شرق 11 تأشيرة، وحصة مركز شرطة الإسماعيلية 31 تأشيرة، وصحة مركز شرطة التل الكبير 37 تأشيرة، وحصة مركز شرطة القنطرة غرب 27 تأشيرة، وحصة مركز شرطة فايد 21 تأشيرة.
 
بالإضافة إلى إعلان أسماء قرعة الاحتياطي، وهم 8 من مركز شرطة أبو صوير، و9 من قسم أول الإسماعيلية، و23 من قسم ثالث الإسماعيلية، قسم ثان الإسماعيلية  20 احتياطى.
 
 
قرعة الحج بالإسماعيلية (1)
قرعة الحج بالإسماعيلية (1)

قرعة الحج بالإسماعيلية (2)
قرعة الحج بالإسماعيلية (2)

قرعة الحج بالإسماعيلية (3)
قرعة الحج بالإسماعيلية (3)

قرعة الحج بالإسماعيلية (4)
قرعة الحج بالإسماعيلية (4)

قرعة الحج بالإسماعيلية (5)
قرعة الحج بالإسماعيلية (5)

قرعة الحج بالإسماعيلية (6)
قرعة الحج بالإسماعيلية (6)

قرعة الحج بالإسماعيلية (7)
قرعة الحج بالإسماعيلية (7)

قرعة الحج بالإسماعيلية (8)
قرعة الحج بالإسماعيلية (8)

قرعة الحج بالإسماعيلية (9)
قرعة الحج بالإسماعيلية (9)

قرعة الحج بالإسماعيلية (10)
قرعة الحج بالإسماعيلية (10)

قرعة الحج بالإسماعيلية (11)
قرعة الحج بالإسماعيلية (11)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فوز 61 مشتركًا فى قرعة الحج بشمال سيناء

اليوم.. قرعة الحج بمديريات أمن سوهاج وشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة

تعرف على نتيجة قرعة الحج لـ2423 متقدم للحج بأسيوط وفوز 44 كبار سن بالتزكية

تقدم 6234 مواطنا بقرعة الحج بالقليوبية

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية لمديرية الأمن لعام 1440هـ /2019

اليوم.. إجراء قرعة الحج بمديريات أمن 5 محافظات.. أبرزها الإسكندرية

امن الاسماعيليه

محافظة الاسماعيلية

قرعة الحج

محافظ الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة