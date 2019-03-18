صور.. فوز 1209 أشخاص فى قرعة حج وزارة الداخلية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت اليوم الاثنين مدينة دمنهور بالبحيرة إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام لعام 2019 والتى نظمتها مديرية الأمن بمجمع دمنهور الثقافى.

شارك فى إجراء القرعة اللواء فاضل عمار نائب مدير أمن البحيرة والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة والشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالإضافة إلى عدد كبير من المتقدمين وذويهم.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة 6754 شخصا وإجمالى الفائزين بالقرعة 1209منهم 121 من كبار السن.















