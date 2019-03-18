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صور.. زحام مرورى بمحور جسر السويس بسبب كسر ماسورة مياه

الإثنين، 18 مارس 2019 12:04 م
صور.. زحام مرورى بمحور جسر السويس بسبب كسر ماسورة مياه اثار الزحام المرورى
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية، بسبب كسر ماسورة مياه بمحور جسر السويس بمنطقة الجراج، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من الألف مسكن و الحرافيين، وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة المركبات لحين إجراء أعمال الإصلاحات.
 
تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جسر السويس بوجود كسر ماسورة مياه ، أدت إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى المنطقة، وتم التنسيق مع الصرف الصحى لإرسال سيارات لشفط المياه من المكان.
 
انتشار الخدمات المرورية بالطريق
انتشار الخدمات المرورية بالطريق

انتشار المياه بالطريق
انتشار المياه بالطريق

تباطؤ حركة السيارات
تباطؤ حركة السيارات

تباطؤ حركة المركبات
تباطؤ حركة المركبات

تواجد الخدمات
تواجد الخدمات

تواجد المواطنين بالطريق
تواجد المواطنين بالطريق

توجية السيارات لطرق بديلة
توجية السيارات لطرق بديلة

جانب من نشر الخدمات
جانب من نشر الخدمات

زحام مرورى
زحام مرورى

كثافات مرورية
كثافات مرورية

كسر ماسورة مياه بجسر السويس
كسر ماسورة مياه بجسر السويس

 


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