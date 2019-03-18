صور.. زحام مرورى بمحور جسر السويس بسبب كسر ماسورة مياه

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية، بسبب كسر ماسورة مياه بمحور جسر السويس بمنطقة الجراج، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من الألف مسكن و الحرافيين، وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة المركبات لحين إجراء أعمال الإصلاحات.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جسر السويس بوجود كسر ماسورة مياه ، أدت إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى المنطقة، وتم التنسيق مع الصرف الصحى لإرسال سيارات لشفط المياه من المكان.