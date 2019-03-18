صور.. رئيسا "النواب والوزراء" يتفقدان مبانى جامعة أسوان الجديدة

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، يرافقه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، حول حرم الجامعة الجديد، الذي تم تنفيذه بهدف توفير الخدمات التعليمية، وتمت الإشارة إلى أن الحرم الجديد لجامعة أسوان يضم 7 كليات حتى الآن، هي كليات الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، تسع نحو 6 آلاف طالب.

وبدأت جولة رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، فى مدينة أسوان الجديدة، بتفقد مشروع الشريط النهرى للمدينة، وعدد من وحدات الإسكان الاجتماعى.