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صور.. انطلاق الحفل الختامى لأولمبياد شباب جامعات أفريقيا بحضور وزير الرياضة

الإثنين، 18 مارس 2019 06:52 م
صور.. انطلاق الحفل الختامى لأولمبياد شباب جامعات أفريقيا بحضور وزير الرياضة انطلاق الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية
كتب لؤى على
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انطلقت فعاليات الحفل الختامى للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، منذ قليل، الحفل الذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إتيان أهيلى، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسئولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.

 

انطلاق الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

استمرت منافسات الأولمبياد، التى تضمنت ألعاب: كرة القدم، وكرة السلة، بنين وبنات، وألعاب القوى، خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجارى، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء. وتأتى الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التى ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا.

انطلاق الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية

كانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضى، المقرَّ الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين، وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية. وألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة أكد فيها أن "تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية فى مصر حدثٌ تاريخى، يأتى فى إطار التأكيد على عُمق العلاقات المصرية بكل دول القارة السمراء، وانفتاحها على الثقافات، والحضارات، والأديان المختلفة".

وفى ذات السياق، تحتضن جامعةُ الأزهر فى يوليو المقبل المؤتمرَ الدولى للتعليم العالى بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.

 
 
انطلاق الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية
 

 

انطلاق الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية
 

 

انطلاق الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية
 

 

انطلاق الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية
 

 

 


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