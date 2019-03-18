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الإثنين، 18 مارس 2019 02:03 م
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صور.. السيطرة على حريق نشب فى أرض هيش وبوص بالأقصر

الإثنين، 18 مارس 2019 01:55 م
صور.. السيطرة على حريق نشب فى أرض هيش وبوص بالأقصر السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تمكن رجال الحماية المدنية فى الأقصر، اليوم الإثنين، في إطفاء والسيطرة حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص، بمعاونة رجال حى المطار وإدارة الحدائق والبساتين، وذلك دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.
 
البداية كانت بتلقى رجال غرفة عمليات مجلس مدينة الأقصر، بلاغ يفيد بنشوب حريق بأرض زراعية مليئة بالهيش والبوص بطريق المطار أمام بنزينة صالح، تم إخطار الحماية المدنية، ورئاسة حى المطار بالتنسيق مع إدارة الحدائق والبساتين.
 
على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، تم التعامل للسيطرة على الحريق، حتى لا تمتد وسط الأراضى الزراعية المجاورة، وذلك بمعرفة سيارة إطفاء، وسيارة رى الأشجار تابعة لإدارة الحدائق والبساتين ومعاونة رجال حى المطار، ولم تحدث أى تلفيات أو إصابات، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.
 
السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر (1)
 

 

السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر (2)
 

 

السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر (3)
 

 

السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر (4)
 

 

السيطرة على حريق نشب في أرض مليئة بالهيش والبوص في الأقصر (5)
 
 
 

 


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