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صور.. الأم المثالية على الجمهورية.. توفى زوجها منذ 33 عاما وتحدت الظروف لتربية 3أبناء

الإثنين، 18 مارس 2019 11:45 ص
صور.. الأم المثالية على الجمهورية.. توفى زوجها منذ 33 عاما وتحدت الظروف لتربية 3أبناء الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن
كتب محمود راغب – أسامة طلعت – تصوير كريم عبد العزيز
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قصة كفاح كبيرة قدمتها لأبنائها السيدة، سعدية ثابت فليته، الأم المثالية على الجمهورية، خلال مسيرة عطائها والتى تبلغ من العمر 63 عاما.
 
وتحكى سعدية ثابت فليته الأم المثالية على الجمهورية من محافظة المنيا، قصة كفاحها لـ"اليوم السابع" قائلة:" عندى 3 أولاد أشرف وهو خريج تجارة خارجية، الكبير، وأيمن مهندس ورامى خدمة اجتماعية"،  وزوجى متوفى منذ 33 عاما وكان يعمل مهندسا زراعيا وحرصت طوال تلك الفترة على تربية الأبناء".
 
وتابعت الأم المثالية على الجمهورية قائلة: "كانت ظروف صعبة من ساعة ما جوزى مات وربنا مسابنيش وكان أولادى أكبرهم وقتها عنده 7 سنوات".
 
ومن جانبها أعلنت منذ قليل الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفى مديرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن أسماء 32 أم مثالية على مستوى الجمهورية.
 
وشهد المؤتمر إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية، وإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.
اعلان اسماء الامهات المثاليات (1)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (2)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (3)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (4)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (5)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (6)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (7)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (8)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (9)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (10)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (11)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (12)
 

 


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