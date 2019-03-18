صور.. الأم المثالية بالوادى الجديد.. ربت أبناءها دون عائل حتى أصبحوا أطباء

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، حيث حصلت السيدة أميمة محمد إمام عبد الله من مدينة الخارجة على المركز الأول على مستوى المحافظة، وهى تعمل مُعلمة بمدرسة التربية الفكرية فى مدينة الخارجة، لديها 3 أبناء أطباء، انفصلت عن زوجها عام 1997، بسبب ظروف مادية اضطرت الزوج إلى ترك الأسرة دون عائل.

وأكدت الأم أميمة - التى تسكن بحى السلام فى مدينة الخارجة - أنها كانت متزوجة وأكملت حياتها بدون عائل أو أى مساعدة لأطفالها الثلاثة، لتعانى فى الحياة مع 3 أولاد، الأكبر محمود كان يبلغ من العمر حينها 3 سنوات ونصف، ومحمد عامين ونصف، وفاطمة 11 يوما فقط، متابعة: "لكننى أصريت على استكمال حياتى مع أبنائى وعدم الزواج برجل آخر للحفاظ عليهم".

وأضافت "أميمة": "زوجى تركنى فى شقة إيجار ولا أمتلك سوى راتبى المتواضع فقط إلا أننى بعت كل مصوغاتى الذهبية وبدأت أنفق على أطفالى وأعمل عملا إضافيا من خلال إعطاء دروس خاصة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لتحسين مستوى الدخل حتى أستطيع أن أواجه ظروف المعيشة الصعبة وبالفعل مرت على أيام لم أجد فيها الجنيه إلى أن وصل بى الحال للعمل بشكل أكبر وساعات إضافية أكثر فى هذه الدروس لهذه الشريحة من الأطفال حتى أستطيع تلبية احتياجاتى أبنائى".

وتابعت: "نجحت فى تربية أبنائى الثلاثة وكلهم حاليا أطباء بشريين الأول محمود حسين محمود يعمل طبيبا بمستشفى الخارجة العام ويبلغ من العمر 29 سنة، تخصص أطفال ومتزوج ولديه طفل، والثانى محمد 28 سنة، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة أسيوط تخصص رعاية حرجة للأورام، وهو حاليا خاطب ونجح فى بناء حياته الخاصة والثالثة فاطمة طبيبة بمستشفى الأورام الجامعى جامعة أسيوط 25 سنة، وأمنيتى كلها هى الحج، فرغبتى أن أزور بيت الله الحرام، وأطمئن على أولادى بزواجهم، وأحمل أطفالهم على يدى".

وعبرت "أميمة" عن سعادتها باختيارها أما مثالية على مستوى الوادى الجديد، بينما أكد نجلها الأوسط الدكتور محمد حسين، مدرس مساعد بكلية طب جامعة أسيوط، أنه هو من تقدم بأوراق مسابقة الأم المثالية بالتنسيق مع أحد الجيران ويدعى "عبد الحكيم عبلة" عرفانا منه ومن أشقائه بالجميل الذى قدمته لهم والدتهم.

وقال صلاح نافع مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد: إنه سيتم تكريم الأم المثالية فى احتفالية يوم الخميس المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القاهرة.