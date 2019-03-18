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صور.. الأم المثالية بالغربية: توفى زوجى منذ 27 عاما وكافحت لتربية أبنائى

الإثنين، 18 مارس 2019 01:30 م
صور.. الأم المثالية بالغربية: توفى زوجى منذ 27 عاما وكافحت لتربية أبنائى الأم المثالية بالغربية
الغربية ــ محمد طارق
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية اليوم الاثنين، وجاء من بينهن شادية سالم سالم جادو، 53 سنة أرملة منذ أكثر من 27 عاما وحاصلة على بكالوريوس تجارة.

وقالت شادية سالم سالم جادو الأم المثالية بالغربية لـ "اليوم السابع"، إنها كافحت من أجل تربية أبنائها منذ أن توفى زوجها منذ أكثر من 27 عاما، وترك لها أطفال صغار، وعملت بتربية الطيور من أجل أن تنفق على أبنائها، ثم عملت مشرفة بحضانة من أجل تحسين دخلها.

وقال محمد عبد اللطيف البسيونى ابنها، إنه قام بالتقديم لأمه بالمسابقة، مضيفا أنه كان يحلم بالتقديم لها منذ العام الماضى وعند ذهابه للتقديم فى شهر 3 أبلغوه بأن التقديم فى شهر 1، فكان بداخله إصرار على التقديم هذا العام تعويضا لها على صبرها وتربيتهم ليحصلوا جميعا على مؤهلات عليا.

 
 
الأم المثالية بالغربية (2)
الأم المثالية بالغربية (2)

 

الأم المثالية بالغربية (3)
الأم المثالية بالغربية (3)

 

 

الأم المثالية بالغربية (1)
الأم المثالية بالغربية (1)

 


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