شينخوا: مشروعات التشييد الصينية فى العاصمة الإدارية نموذج للتعاون مع مصر

بكين(أ ش أ)

اعتبرت ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مشروعات التشييد التى تنفذها شركات صينية فى العاصمة الإدارية الجديدة علامة بارزة فى التعاون بين القاهرة وبكين فى إطار مبادرة "الحزام والطريق"، التى تسعى الصين من خلالها لتحقيق أوجه التعاون ذات الكسب المشترك مع الدول المطلة على طريق الحرير فى مجالات الشراكة والتجارة والاقتصاد ومشروعات البنية التحتية وغيرها.

وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية –فى تقرير بثته اليوم الاثنين، أن العمال الصينيين والمصريين يقفون جنبا إلى جنب فى كل مكان بمشروع "منطقة الأعمال المركزية" الضخم، الذى تنفذه شركة (CSCEC) الصينية، والذى يتضمن البرج الأيقونى المقرر أن يتجاوز ارتفاعه 385 مترا ليصبح أطول برج فى مصر وأفريقيا.

وقال "تانج لينج" المدير الصينى للمشروع، وهو من شركة (CSCEC)، إن "الصين بصفة عامة وشركته بصفة خاصة تأمل من خلال مشروع منطقة الأعمال المركزية أن تساهم فى بناء مستقبل مصر، وخلق المزيد من فرص العمل للمصريين من خلال التعاون القائم على الكسب المشترك.

وأضاف :"عندما يتم الانتهاء من المشروع، سيكون أحد المعالم الجديدة البارزة للتعاون المصرى - الصينى فى إطار مبادرة الحزام والطريق".

وقال "تشو تشانج مينج" رئيس عمال الإنشاء الصينيين بالمشروع إن هذه هى المرة الأولى التى يعمل فيها خارج الصين، وإنه سعيد بكونه ضمن فريق عمل شركة (CSCEC) الصينية فى هذا المشروع الضخم.

وتستعين الشركة الصينية بالعديد من المهندسين والعمال المصريين فى تنفيذ المشروع، وتعقد لهم دورات تدريبية مجانية على أحدث تقنيات التشييد.

من جانبه، قال أحمد البنا، وهو مدير المشروع من قبل (دار الهندسة)، وهى الشركة المصرية المشرفة على منطقة الأعمال المركزية، إن المشروع يحتوى على 18 برجا ضخما شاهق الارتفاع، من بينها البرج الأيقوني، المقرر أن يبلغ 80 طابقا، مشددا على أهمية العاصمة الإدارية الجديدة فى تحقيق التنمية فى مصر.

ويتم بناء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 714 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر أن تكون المقر الجديد للحكومة والوزارات والبرلمان، بالإضافة إلى 20 منطقة سكنية تسع 5ر6 مليون نسمة، وفنادق فاخرة ومراكز تجارية وحدائق ومتنزهات وغيرها، ما يخفف الضغط على العاصمة التقليدية.

وبدأ تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية فى مايو 2018، ومن المتوقع الانتهاء منه بالكامل فى أوائل 2023، بما فى ذلك البرج الأيقونى الذى تبلغ مساحة قاعدته نحو 3600 متر مربع، بينما تصل مساحته الإجمالية بعد الانتهاء من المبنى حوالى 260 ألف متر مربع.

وتم صب 18500 متر مكعب من الخرسانة فى قاعدة البرج، التى تحتوى على خمسة آلاف طن من الحديد المسلح، واستغرقت عملية الصب التى جرت فى أواخر فبراير الماضى نحو 38 ساعة دون توقف، حيث شهد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى عملية الصب، واصفا المشروع المعمارى بأنه "معجزة بجميع المقاييس".