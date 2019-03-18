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شعبة الأجهزة المنزلية: عيد الأم لم يحرك المياه الراكدة بمبيعات القطاع

الإثنين، 18 مارس 2019 04:00 ص
شعبة الأجهزة المنزلية: عيد الأم لم يحرك المياه الراكدة بمبيعات القطاع اجهزة كهربائية - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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قال حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن عيد الأم لم يحرك المياه الراكدة بمبيعات شهر مارس الجارى لقطاع الأجهزة الكهربائية.

وأضاف مبروك لـ”اليوم السابع”: "نحن كمصنعين لم نشعر بأى أثر إيجابى فى مبيعات الفترة الحالية تزامنا مع عيد الأم والسوق يعانى من استمرار حالة التباطؤ".

وأرجع مبروك تباطؤ حركة المبيعات إلى ارتفاع الأسعار الناتجة عن زيادة تكلفة التصنيع، فى ظل استمرار انخفاض دخول المواطنين، وهو الأمر المتوقع استمراره لفترة لم يحددها بسبب استمرار العوامل المسببة لارتفاع الأسعار.

 

 

 


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