شرطة هولاندا: مرتكب العمل الإرهابى مازال هاربا ولا نسبعد وجود آخرين

رسالة هولندا – جمال جرجس المزاحم

أعلنت الشرطة الهولندية بمدينة أوترخت أن ميدان 24 أكتوبر الهولندى شهد سقوط عدد من المصابين في ترام بنقل الركاب لم يعلن عن عددهم حتي الآن وعلى الفور قامت 4 مروحات من الشرطة الهولندية بتمشيط المنطقة كاملة.

ولم يعرف بعد سبب الحادث، يقول الشهود إنهم سمعوا طلقات متعددة، يقول أحد الشهود: "بدأ رجل بإطلاق النار بعنف".

وكشفت الشرطة الهولندية انه لا يزال مرتكب الجريمة في حالة فرار ولا تستبعد الشرطة وجود المزيد من المجرمين، وعلي الفور انتقلت خدمة مكافحة الإرهاب NCTV والتي أعلنت أنه تم الإعلان عن أعلى مستوى تهديد 5 في مقاطعة أوترخت.

ومن جهة أخري ألغى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الاجتماع الأسبوعي للتحالف بسبب الوضع في أوتريخت والذي وصفه اليوم بأن الوضع "وضع مقلق".

كما نصحت الشرطة الهولندية بإبقاء أبواب المدارس مغلقة فى روتردام، حيث ستضع الشرطة إشرافا إضافيا في المحطات والمساجد في المدينة.





علي الفور انتقلت اليوم السابع الي مقر الحادث لتواصل نقل الأحداث في تغطية شاملة.