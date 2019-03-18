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شرطة أستراليا تنفذ عمليات تفتيش تتعلق بالهجوم على مسجدى نيوزيلندا

الإثنين، 18 مارس 2019 01:37 ص
شرطة أستراليا تنفذ عمليات تفتيش تتعلق بالهجوم على مسجدى نيوزيلندا حادث نيوزيلندا الارهابى
رويترز
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 قالت الشرطة الأسترالية إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بالتحقيقات في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وذكرت الشرطة أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الاثنين (2130 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.

وقالت الشرطة الاتحادية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك "الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري".

وأضافتا أن أسرة الرجل الأسترالي الذي تم القبض عليه في كرايستشيرش تساعد الشرطة.

 


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نيوزيلندا

كرايستشيرش




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