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شاهد.. اشتباكات بين الفنزويليين أمام مستشفى بمظاهرات لإظهار الأزمة الصحية

الإثنين، 18 مارس 2019 03:43 م
شاهد.. اشتباكات بين الفنزويليين أمام مستشفى بمظاهرات لإظهار الأزمة الصحية تظاهرات فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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تظاهر عشرات الفنزويليين أمام مستشفى باركيسيميتو المركزى "أنطونيو ماريا بينيدا"، الواقع فى ولاية لارا، لإظهار الأزمة الصحية أمام مفوضية حقوق الإنسان الأمم المتحدة الموجودة فى البلاد.

 

ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البروفية فخلال المظاهرة كانت هناك مواجهات واشتباكات بين الفنزويليين المعارضين والمسئولين، وأصيب شخص على الأقل.

 

وينتظر الفنزويليون أمام المستشفى بعثة الأمم المتحدة لإظهار الأزمة الصحية التى تمر بها البلاد من نقص الأدوية وطالبوها بمعالجة أوجه القصور، وحمل العشرات من الفنزويليين لافتات تطالب بالمساعدات الإنسانية بسبب نقص الأدوية والمواد الطبية التى تم تسجيلها لمدة خمس سنوات.

 

وندد بعض الأشخاص بأن المستشفى قد تم تولينها وتزويدها بالأدوية والمواد والأدوات الصحية قبل زيارة بعثة الأمم المتحدة.

 

ومنذ نهاية الأسبوع الماضى، وصل فريق من خمسة أشخاص من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان إلى فنزويلا لمراقبة الوضع فى هذا المجال، وعقد المندوبون اجتماعات مع معارضة فنزويلا والمسئولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية.

 


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