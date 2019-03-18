سقوط 5 متهمين بحوزتهم أستروكس وهيروين وحشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والهيروين والحشيش والبانجو، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالمحافظة.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من، المتهم "فارس.ر.م" 19 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "أسامة.م.ح" 22 عاما عاطل حال قيادته دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مصطفى.م.ح" 23 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 90 جراما وسلاح أبيض "سكين" وبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "وائل.م.ن" 35 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "أحمد.ف.ا" 34 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.