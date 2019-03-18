سقوط صاحب صيدلية بحوزته 15 ألف قرص ومهدئات بمخرن غير مرخص بالمعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الشرطة بالقاهرة، من القبض على صاحب صيدلية فى منطقة المعصرة، بحوزته 15 ألف قرص من العقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية داخل مخزن غير مرخص، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث التموين، فى ضبط مدير إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة المعصرة بنطاق مديرية أمن القاهرة، لقيامه بحيازة كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية داخل مخزن بدون ترخيص وهى (99 قرص وأمبول لأدوية مخدرة ، 7132 ألف قرص وعبوة وأمبول لأدوية مهدئات، 155 قرص قرص مخدر، 282 قرص وعبوة لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر، 7680 قرص وعبوة لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازة المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.