سعر اليورو اليوم الاثنين 18-3-2019 وتراجع العملة الأوروبية أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الاثنين 18-3-2019، مقارنة بختام تعاملات الأمس، انخفض سعر العملة الأوروبية على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بالغا 19.60 جنيه للشراء، 19.77 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل.

وفى بنوك أخرى، جاء سعر اليورو كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.61 جنيه للشراء

19.77 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.60 جنيه للشراء

19.77 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



19.61 جنيه للشراء

19.78 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة



19.55 جنيه للشراء

19.86 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



19.59 جنيه للشراء

19.76 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



19.68جنيه للشراء

19.84 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



19.59 جنيه للشراء

19.78 جنيه للبيع