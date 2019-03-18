زوج لمحكمة الأسرة: مسنة اتهمتنى بالتحرش بها لتتزوجنى وخانتنى بعد شهرين

كتبت ـ أسماء شلبى

وقف الزوج الثلاثينى يستغيث أمام محكمة الأسرة بإمبابة بدعوى النشوز ضد زوجته التى تخطت 60 عاما، وادعى تعرضه للعنف والإساءة على يديها مستغلة أموالها للضغط عليه لقبول أفعالها المنافية للآداب.

وتابع "م.ن.ت" أمام محكمة الأسرة بإمبابة: "تركت الجامعة بسبب ظروفى المالية الصعبة وتكفلى بمصروفات شقيقاتى ووالدتى بعد وفاة والدى وبعدها ذهبت للعمل فى إحدى الشركات الخاصة كسائق لسيارة، ولسوء حظى وقعت لى حادثة كبيرة وأصبت بكسور ودمرت السيارة فتوسطت لى إحدى السيدات التى تجمعها ووالدتى معرفة بحكم عملها كخادمة لديها".

وأضاف الزوج: "تحملت السيدة المسنة نفقات علاجى وبعد أن وقفت على قدمى مرة أخرى عرضت على عملى برفقتها والاهتمام بمنزلها وشراء مستلزمات المنزل فوافقت، وبعد مرور شهور بدأت فى طلبات غريبة وعندما رفضت ادعت تحرشى بها فى محضر لابتزازى والزواج منى بالإجبار فوافقت على الزواج بها رغم سمعتها السيئة".

ويكمل: "دمرت حياتى وخانتنى بعد شهرين من الزواج مع رجلين آخرين وتحاول سجنى بتهمة التبديد بالاتهامات الكيدية والشهود الزور، وقامت بتلقينى علقة موت لتعاقبنى على فضحها، ورأيت الويل على يدها ولم ترحمنى وهددتنى بأنها لن تتركنى إلا بعد أن أصبح جثة هامدة".