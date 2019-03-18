video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رغم الهجوم.. قادة المسلمين فى نيوزيلندا يبعثون برسائل حب وتقدير للمجتمع

الإثنين، 18 مارس 2019 09:48 ص
رغم الهجوم.. قادة المسلمين فى نيوزيلندا يبعثون برسائل حب وتقدير للمجتمع إمام أحد المساجد بنيوزلندا
رويترز
إضافة تعليق

بعث قادة المسلمين فى نيوزيلندا اليوم الاثنين برسائل حب وتعاطف وتقدير للدعم المجتمعى الذى لاقوه بعد الهجوم الذى شنه مسلح على مسجدين وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقال مصطفى فاروق رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية إن المجتمع المسلم يعيش فى حالة صدمة وحداد لكنه صامد.

وقال فى مؤتمر صحفى فى مدينة كرايستشيرش التى وقع فيها الهجوم يوم الجمعة الماضى "نعرف أننا نعيش فى بلد يرحب بنا ويحبنا. إنه أحد أجمل البلاد فى العالم وأكثرها سلمية".

واتهمت نيوزيلندا الاسترالى برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، بالقتل يوم السبت. وتارانت محتجز على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة فى 5 أبريل وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

وقال فاروق إن الرسالة الموجهة للذين ينشرون الكراهية هى أنهم "فشلوا بشكل يرثى له". وأضاف "لأن ما فعلوه، إن كانوا فعلوا شيئا، هو أنهم زادوا من الحب ومن المشاعر التى نكنها لبلدنا، ولقد رأينا أيضا الفيض الهائل من الحب الذى نسميه أروها هنا فى نيوزيلندا".

وعبرت بعض الأسر عن الاحباط لعدم تسليم السلطات معظم الجثث بسبب عمليات التشريح والتحقيقات. وزار مئات الأشخاص موقعى الهجوم وأدوا الأغانى وأحضروا معهم الورود والطعام وقدموا التعازى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالشموع والزهور.. المئات يشاركون فى تأبين شهداء مسجدى نيوزلندا

رئيسة وزراء نيوزلندا تقدم الدعم "المعنوى " لأسر ضحايا الحادث الإرهابى

نيوزلندا

المسلمون بنيوزلندا

الهجوم الإرهابى

استهداف مسجدين بنيوزلندا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة