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رئيس وزراء فرنسا: الشرطة ستحظر احتجاجات "السترات الصفراء" حال مشاركة جماعات عنيفة

الإثنين، 18 مارس 2019 07:10 م
رئيس وزراء فرنسا: الشرطة ستحظر احتجاجات "السترات الصفراء" حال مشاركة جماعات عنيفة مظاهرات السترات الصفراء
رويترز
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قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم الاثنين، إن فرنسا ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو "السترات الصفراء" إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية الأخرى.

 

وقال فيليب في بيان تلفزيوني " ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات ’السترات الصفراء’ في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضررا بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار".

 

كان مثيرو شغب قد أضرموا النار في بنك ونهبوا متاجر في شارع الشانزليزيه بباريس يوم السبت في أحدث تفجر لأعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات قبل أربعة أشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وإصلاحاته المؤيدة لقطاع الأعمال.

 


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فرنسا

السترات الصفراء

رئيس وزراء فرنسا




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