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رئيس الوزراء: محور دراو نقلة هامة لربط شرق وغرب النيل بطول 18 كيلو مترا

الإثنين، 18 مارس 2019 02:30 م
رئيس الوزراء: محور دراو نقلة هامة لربط شرق وغرب النيل بطول 18 كيلو مترا جانب من الجولة
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محور دراو العملاق بمحافظة أسوان، محور هام وليس مجرد كوبرى، والذى تم تنفيذه بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن المحور يعد خطوة هامة فى التنمية الشاملة، لأنه يضم عدة محاور تربط بين شرق وغرب النيل معا

 

وأوضح رئيس الوزراء، خلال جولته لوضع حجر الأساس لمحور دراو، اليوم الاثنين، أن المحور يبلغ طوله 18 كيلو مترا، بتكلفة تصل إلى مليار و350 مليون جنيه، حيث يربط تقاطعات حرة ليكون محور هام للتنمية

 

واستمع رئيسا الوزراء والنواب والوفد المرافق، إلى شرح حول مشروع محور كوبرى دراو على النيل، والذى ستنفذه شركة المقاولون العرب بمحافظة أسوان، بمدة تنفيذه 36 شهرًا من تاريخ استلام الموقع، ويأتى فى إطار إهتمام الدولة بتنمية وتعمير جنوب الوادى، وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بأسوان وتدعيمها، وربط مدينتى دراو شرق النيل وبنبان غرب النيل، ليعمل بالتبادل مع الكبارى القائمة فى الوجه القبلى، حيث سيربط هذا المحور العرضى من الطريق الزراعى الشرقى إلى الطريق الصحراوى الغربى عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى كمحور رئيسى من محاور التنمية.


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