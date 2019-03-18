حلم ولا علم.. أغلى حمامة فى العالم سعرها مليون وربع مليون يورو ..فيديو وصور

كتب محمد رضا

عادة ما نتابع مزادات عالمية لبيع تحف فنية لمشاهير الرسامين العالميين أو مجوهرات وماسات نادرة، كذلك بعض المزادات لبيع السيارات والأحذية الفارهة المرصعة بالألماس، لكن الغريب أن مزادًا نظم، الأحد، فى بلجيكا، كان من نوع آخر، حيث كان بطل هذا المزاد "حمامة سباق" اسمها أرماندو، التى أصبحت بعد هذا الحدث أغلى حمامة فى العالم بعدما بلغ سعرها مليون و252 ألف يورو.

فى الساعات الأخيرة للمزاد، تضاعف المبلغ المعروض لشراء الحمامة "الرياضية" ليضفى هذا الإنجاز شهرة أكبر لسمعة إقليم فلاندرز الغربى المعروف بتقليد تربية حمام السباق فى بلجيكا، وذلك حسب ما نشرته "euro news".

ملاك الحمامة "أرماندو"، وهما أب وابنه يدعيان جويل، وديتر فيرشوت، قالا إنهما لم يكونا يتوقعان أن يدر المزاد مثل هذا المبلغ، وأن 500 ألف يورو كانت أقصى ما كان ينتظرانه لبيع الحمامة ، التى تبلغ من العمر 5 أعوام، لذلك كان الحدث أمرًا لا يصدق، لكن يبدو أن مواطنًا صينيا من "العارفين" قد أدرك أهمية "أرماندو" باعتباره استثمارا، فقرر رفع المزاد إلى أن وصل لمليون وربع مليون يورو.



صاحب أغلى حمامة فى العالم



أرماندو أغلى حمامة فى العالم

ويبدو أن المالك الجديد قد رسم للحمامة مستقبلًا مختلفًا، إذ يتوقع ألا يخوض غمار سباقات أخرى بعد اليوم، لأنه اقتناه بغرض إنجاب حمامات يمكنها بعد ذلك المشاركة فى سباقات رياضية، كما أنه من غير المعروف إن كان "أرماندو" سيبقى فى بلجيكا أم سيهاجر إلى وطنه الثانى.

وكان المبلغ القياسى الذى سُجّل لبيع هذا النوع من الحمام، قد قُدّر بنحو 360 ألف يورو خلال مزاد أقيم قبل سنتين، وكانت بطلته حمامة تدعى جولدن برينس أو الأمير الذهبى، وهى أيضًا من من بلد "الرفيق" أرماندو.



بيع أغلى حمامة فى العالم



أغلى حمامة فى العالم سعرها مليون وربع يورو



مالك الحمامة أماندو يبكى بعد بيعها