حرامية اون لاين.. كيف ساعد"سناب شات" فى السطو على فيلا خليجيين بالشيخ زايد؟

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى المتهمين بالسطو على فيلا يقيم بها خليجيين بالشيخ زايد باعترافات حول تورطهم فى ارتكاب الجريمة عقب القبض عليهم، وذكرت فتاة من المتهمين أنها تعرفت على أحد المجنى عليهم من برنامج "سناب شات" عبر شبكة الانترنت، واتفق معها على الحضور للفيلا لإقامة علاقة جنسية، حيث وضعت خطة مع باقى المتهمين واصطحبت صديقتها المتهمة الثانية، وتوجهت إلى الفيلا؟.

وفور دخولها وصديقتها إلى الفيلا ادعت أنها نسيت حقيبتها فى السيارة، وخرجت للحصول عليها، ثم فتحت الباب لباقى المتهمين، الذين هددوا المجنى عليهم بالأسلحة البيضاء، واستولوا على مبلغ مالى وهواتف محمولة خاصة بالمجنى عليهم وفروا هاربين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض فيلا يقيم بها عدد من الأشخاص بالشيخ زايد لسطو من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه.

وعلى الفور، انتقل الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص يحملون جنسية دولة عربية يقيمون بالفيلا محل الواقعة، اتفق أحدهم مع فتاة وصديقتها على إقامة علاقة جنسية مقابل مبلغ مالى، إلا أن الفتاة قررت سرقة الفيلا، فاتفقت مع 4 عاطلين تربطها بهم علاقة صداقة على ارتكاب السرقة.

وفور وصول الفتاتين للفيلا اقتحم المتهمون الـ4 الفيلا، بالأسلحة البيضاء، وهددوا المقيمين بها، ثم استولوا على مبلغ مالى وهواتف محمولة وفروا هاربين.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد طه فودة مفتش المباحث الجنائية هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن القبض عليهم، وضبط بحوزتهم المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمهاجمة فيلا المجنى عليهم وسرقتها بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.