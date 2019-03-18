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الإثنين، 18 مارس 2019 12:50 م
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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل عامل قتل والدته بالخصوص

الإثنين، 18 مارس 2019 12:19 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل عامل قتل والدته بالخصوص حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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قرر إسلام الفواخرى وكيل نيابة الخصوص، برئاسة المستشار مصطفي البحراوى، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لشروعه في قتل عامل لقتله والدته بسكين، للخلاف علي المنقولات الزوجية، كما أمرت النيابة بالتحفظ علي المتهم المصاب لحين تحسن حالته الصحية واستجوابه، وكذلك التصريح بدفن جثة المتوفاة بعد عرضها علي الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة. 
 
وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة عائلية بسبب الخلافات الزوجية، أسفرت عن مصرع سيدة وإصابة شقيق زوجها.
 
وانتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين مصرع "حنان .ح. م "ربة منزل، علي يد "وليد. ث. ع "عامل، شقيق زوجها في مشاجرة بينهما علي المنقولات الزوجية الخاصة بالمجني عليها، حيث إنها حصلت علي الطلاق من زوجها وذهبت لمنزل الزوجية لاستلام المنقولات، فنشبت مشادة بينها وبين شقيق زوجها تطورت لمشاجرة، حيث طعنها بسكين مما أدوي بحياتها في الحال.
 
وخلال ذلك تدخل ابن المجني عليها، من زوج آخر ويدعي "وليد. أ .ع" عاطل للدفاع عن والدته، وطعن المتهم بسلاح أبيض كان في حوزته فأصابه إصابات بالغة، وجرى تحويله للمستشفي في حالة خطر، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.
 
 
 
 

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