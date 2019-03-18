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حبس شقيقين لقتلهما فكهانى نتيجة مشادة كلامية فى المنوفية

الإثنين، 18 مارس 2019 10:03 ص
حبس شقيقين لقتلهما فكهانى نتيجة مشادة كلامية فى المنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس شقيقين بقرية العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية قتلا فكهانى، إثر ضربه على رأسه بعصا، نتيجة مشادة كلامية لخلافات عائلية سابقة، 5 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المنوفية يفيد بتلقى مركز شرطة الباجور بلاغا من مستشفى الباجور النموذجى بوصول "ف ع ا ن" 50 عاما فكهانى مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف من الأذن اليسرى ومقيم قرية العرب دائرة مركز الباجور، ولم تنجح محاولات إسعافه وتوفى داخل المستشفى.

على الفور تحركت قوة من مباحث مركز الباجور برئاسة الرائد أحمد كشك لمستشفى الباجور، وبسؤال زوجة القتيل اتهمت شقيقين بقتله، نتيجة مشادة كلامية على خلفية خلافات عائلية سابقة.

وتمكن الرائد أحمد كشك رئيس مباحث الباجور ونائبيه النقيب محمد الشاعر والنقيب أحمد العفيفى من إلقاء القبض على كل من "أ م ا" 33 عاما عامل بشركة مقاولات، و"ع. م. ا" 29 عاما مزارع، شقيقين ومقيمان قرية العرب دائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم 5399 جنح الباجور، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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