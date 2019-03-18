جامعة عين شمس تضع حجر أساس مبنى معهد كونفشيوس الأربعاء المقبل

تضع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت حجر الأساس لمقر مبنى معهد كونفشيوس بالجامعة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالى بجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب وزير التعليم الصينى وبحضور ليو يونغ فنغ نائبة السفير الصينى بالقاهرة وسونغ بو المستشار التعليمى لجمهورية الصين الشعبية.

وخصصت الجامعة أرض على مساحة 4 آلاف متر لإقامة المبانى الخاصة بمعهد كونفشيوس ومقرها الحرم الثانى للجامعة بجوار كلية الصيدلة، ويأتى وضع حجر الأساس بعد مرور أقل من 6 أشهر على افتتاح مركز كونفشيوس بجامعة عين شمس وهو ما يعكس ثقة الجانب الصينى فى حجم الإنجاز والنجاح الغير مسبوق الذى حققه المركز فى وقت قياسى فى ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين فى دراسة اللغة والثقافة الصينية من مختلف الفئات والتخصصات.