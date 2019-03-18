video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 08:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة عين شمس تضع حجر أساس مبنى معهد كونفشيوس الأربعاء المقبل

الإثنين، 18 مارس 2019 07:00 ص
جامعة عين شمس تضع حجر أساس مبنى معهد كونفشيوس الأربعاء المقبل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تضع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت حجر الأساس لمقر مبنى معهد كونفشيوس بالجامعة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالى بجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب وزير التعليم الصينى وبحضور ليو يونغ فنغ نائبة السفير الصينى بالقاهرة وسونغ بو المستشار التعليمى لجمهورية الصين الشعبية.

وخصصت الجامعة أرض على مساحة 4 آلاف متر لإقامة المبانى الخاصة بمعهد كونفشيوس ومقرها الحرم الثانى للجامعة بجوار كلية الصيدلة، ويأتى وضع حجر الأساس بعد مرور أقل من 6 أشهر على افتتاح مركز كونفشيوس بجامعة عين شمس وهو ما يعكس ثقة الجانب الصينى فى حجم الإنجاز والنجاح الغير مسبوق الذى حققه المركز فى وقت قياسى فى ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين فى دراسة اللغة والثقافة الصينية من مختلف الفئات والتخصصات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة عين شمس تجرى تحليل مخدرات لجميع أعضاء الجهاز الإدرى

صور.. جامعة عين شمس تجرى ترميما لقصر الزعفران حفاظا على طرازه المعمارى

جامعه عين شمس

عين شمس

الصين

معهد كونفشيوس




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة