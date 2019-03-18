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الاثنين المقبل..

جامعة طنطا: مؤتمر للهندسة الإنشائية فى أفريقيا بالغردقة بمشاركة 13 دولة

الإثنين، 18 مارس 2019 06:44 م
جامعة طنطا: مؤتمر للهندسة الإنشائية فى أفريقيا بالغردقة بمشاركة 13 دولة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة
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تنظم جامعة طنطا الاثنين المقبل بالغردقة مؤتمرًا دوليًا بعنوان "تطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية "ICASGE1 "، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة خلال الفترة من 25-28 مارس 2019.

أكد الدكتور مجدى سبع، أن المؤتمر يأتى ضمن سلسلة من المؤتمرات التى تنظمها جامعة طنطا للاستفادة من الأبحاث العلمية لخدمة قضايا القارة السمراء وذلك بعد أن استعادت مصر دورها الريادى فى أفريقيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن المؤتمر يناقش 160 بحثًا علميًا فى الهندسة الإنشائية تستهدف خدمة قضايا القارة السمراء.

وأوضح سبع، أن الجامعة تنظم مؤتمرها الدولى "الطاقة المتجددة واستدامة المياه" فى مارس الجارى بشرم الشيخ الذى يشارك فيه كبار علماء الطاقة حول العالم بالجديد من الأبحاث العلمية فى الطاقة المتجددة.

وأوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، أن المحور الرئيسى للمؤتمر يتمثل فى دراسة بحوث علمية وعملية وتطبيقية فى مجال الهندسة الإنشائية والجيوتقنية المرتبطة بمستقبل أفريقيا، مضيفًا أنه من المقرر ان يشارك بالمؤتمر جمع من الشخصيات العامة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية.

وأضاف "عتمان" أن المؤتمر على مدار 3 أيام يتضمن عقد عدد من المحاضرات العلمية إلى جانب مناقشات 160 بحثًا علميًا لخدمة شعوب القارة السمراء، وافتتاح المعرض الخاص بالمؤتمر، وذلك بمشاركة عدد من الدول الأفريقية والأجنبية وهى الهند، ونيجريا، وغانا، والكونغو، وسوريا، والصين، و كندا، وألمانيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال، والسنغال، والسودان، والكاميرون.


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