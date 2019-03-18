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تقرير دولى: كوريا الجنوبية احتلت المرتبة 11 عالميا فى صادرات الأسلحة

الإثنين، 18 مارس 2019 08:29 ص
تقرير دولى: كوريا الجنوبية احتلت المرتبة 11 عالميا فى صادرات الأسلحة الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن
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كشف تقرير دولى أصدره "معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام" أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الـ 11 عالميا من حيث تصدير الأسلحة، فيما احتلت المرتبة الـ 9 من حيث استيراد الأسلحة.
وطبقا للتقرير الذى جاء تحت مسمى"اتجاهات تجارة الأسلحة الدولية لعام 2018"، فإن صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة ارتفعت خلال الفترة من عامى 2014 إلى 2018 بنسبة 94% مقارنة مع الفترة من عامى 2009 إلى 2013، لتزيد حصة كوريا الجنوبية من إجمالى صادرات الأسلحة فى العالم من 1% إلى 1.8%...وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية اليوم الأثنين.
وكان في مقدمة الدول التي صدرت إليها كوريا الجنوبية أسلحتها اندونيسيا، حيث استحوذت على نسبة 17% من جملة صادرات الأسلحة الكورية تليها العراق (17%) وبريطانيا (15%).


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