تقرير دولى: كوريا الجنوبية احتلت المرتبة 11 عالميا فى صادرات الأسلحة

كشف تقرير دولى أصدره "معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام" أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الـ 11 عالميا من حيث تصدير الأسلحة، فيما احتلت المرتبة الـ 9 من حيث استيراد الأسلحة.

وطبقا للتقرير الذى جاء تحت مسمى"اتجاهات تجارة الأسلحة الدولية لعام 2018"، فإن صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة ارتفعت خلال الفترة من عامى 2014 إلى 2018 بنسبة 94% مقارنة مع الفترة من عامى 2009 إلى 2013، لتزيد حصة كوريا الجنوبية من إجمالى صادرات الأسلحة فى العالم من 1% إلى 1.8%...وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية اليوم الأثنين.

وكان في مقدمة الدول التي صدرت إليها كوريا الجنوبية أسلحتها اندونيسيا، حيث استحوذت على نسبة 17% من جملة صادرات الأسلحة الكورية تليها العراق (17%) وبريطانيا (15%).