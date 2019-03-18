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تعليم كفر الشيخ تكرم 104 مديرين ومعلمين فى برنامج "المعلمون أولا"

الإثنين، 18 مارس 2019 07:44 م
تعليم كفر الشيخ تكرم 104 مديرين ومعلمين فى برنامج "المعلمون أولا" جانب من التكريم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد مركز التطوير التكنولوجى بكفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، ورشة عمل للمرحلة الرابعة "الدورة السابعة" لبرنامج "المعلمون أولا" لـ104 مديرين ومعلمين، منهم 26 مديراً و78 معلماً بـ26 مدرسة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإشراف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور وائل أغا، مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومديرى الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس والمعلمين، وكرمت وكيل الوزارة مديرى المدارس والمعلمين ومنحتهم شهادات تقدير، كما أثنت على فريق العمل التنمية المهنية المستمرة بالبرنامج فى كفر الشيخ، للجهد المبذول فى ورشة العمل.

 

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعلم المصرى هو عصب العملية التعليمية، فهو منارة العلم فى كل البلاد العربية والأفريقية على مر التاريخ، وما زال يحمل شعلة العلم فهو الركيزة الأساسية فى تقدم أى بلد، لذا تعطى الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير التعليم بداية من المعلم فهو عماد العملية التعليمية، مشيرة إلى أن هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من بين المشرعات القومية، وإشراف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، ويهدف إلى تغيير سلوكيات وتنمية مهنية للمعلمين، ونقل الخبرة وإعداد سفراء من المتدربين لنقل الخبرة إلى زملائهم بالمدارس من خلال تغيير الواقع التعليمى إلى الافضل، مؤكدة على دعوة الرئيس أن يكون عالم المعرفة هو سبيل تقدم مصر.

 

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين متحمسان لإنجاح النظام الجديد، مُعددة مزايا النظام الجديد الذى يتيح فرصة للبحث بعيداً عن الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أن كل معلم سيكون لديه 18 نموذجا من دليل المعلم،وأن التابلت لا يحمل منهجا لكن معلومات إثرائية فقط، إضافة إلى التنمية المهنية المستمرة للمعلمين.


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