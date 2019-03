ترامب يطالب رئيسة جنرال موتورز بفتح مصنعها بأوهايو أو بيعه

كتبت ريم عبد الحميد

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كبرى شركات السيارات إلى العمل بقوة داخل الولايات المتحدة والابتعاد عن الأسواق الأجنبية من أجل توفير المزيد من فرص العمل فى الداخل.

وفى سلسلة من التغريدات له قبل قليل على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قال الرئيس ترامب إنه تحدث مع مارى بارا، رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز لصناعة السيارات عن مصنع لوردستاون بأوهايو.

وأشار ترامب إلى أنه ليس سعيدا بإغلاق المصنع فى الوقت الذى يزدهر فيه كل شىء آخر فى البلاد، وقال إنه طلب منها أن تبيعه أو تفعل أى شىء بشكل سريع، لكنها ألقت باللوم على اتحاد العاملين فى صناعة السيارات، وتابع "لا آبه، أريد فتحه".

Just spoke to Mary Barra, CEO of General Motors about the Lordstown Ohio plant. I am not happy that it is closed when everything else in our Country is BOOMING. I asked her to sell it or do something quickly. She blamed the UAW Union — I don’t care, I just want it open! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2019

وفى تغريدة ثانية بعد ساعات من الأولى، قال ترامب: "إن شركة جنرال موتورز واتحاد العاملين بصناعة السيارات سيبدأون محادثات فى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، لماذا الانتظار؟ ابدأوا المحادثات الآن، أريد الوظائف أن تبقى فى الولايات المتحدة، وأريد مصنع لوردستاون فى أوهايو، وهو واحد من أفضل الاقتصاديات فى تاريخنا، أن يتم فتحه أو بيعه لشركة تقوم بفتحه بسرعة.

General Motors and the UAW are going to start “talks” in September/October. Why wait, start them now! I want jobs to stay in the U.S.A. and want Lordstown (Ohio), in one of the best economies in our history, opened or sold to a company who will open it up fast! Car companies..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2019

وتابع ترامب قائلا: شركات السيارات كلها تعود إلى الولايات المتحدة، وكذلك الجميع، والآن لدينا أفضل اقتصاد فى العالم، محل حسد من الجميع..افتحوا هذا المصنع الكبير الجميل فى أهايو الآن، اغلقوا مصنعا فى الصين أو المكسيك حيث استثمرت بقوة قبل عهد ترامب، لكن ليس فى الولايات المتحدة، أعيد الوظائف إلى الوطن".