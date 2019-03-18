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ترامب يطالب رئيسة جنرال موتورز بفتح مصنعها بأوهايو أو بيعه

الإثنين، 18 مارس 2019 02:29 م
ترامب يطالب رئيسة جنرال موتورز بفتح مصنعها بأوهايو أو بيعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كبرى شركات السيارات إلى العمل بقوة داخل الولايات المتحدة والابتعاد عن الأسواق الأجنبية من أجل توفير المزيد من فرص العمل فى الداخل.

 وفى سلسلة من التغريدات له قبل قليل على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قال الرئيس ترامب إنه تحدث مع مارى بارا، رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز لصناعة السيارات عن مصنع لوردستاون بأوهايو.

وأشار ترامب إلى أنه ليس سعيدا بإغلاق المصنع فى الوقت الذى يزدهر فيه كل شىء آخر فى البلاد، وقال إنه طلب منها أن تبيعه أو تفعل أى شىء بشكل سريع، لكنها ألقت باللوم على اتحاد العاملين فى صناعة السيارات، وتابع "لا آبه، أريد فتحه".

وفى تغريدة ثانية بعد ساعات من الأولى، قال ترامب: "إن شركة جنرال موتورز واتحاد العاملين بصناعة السيارات سيبدأون محادثات فى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، لماذا الانتظار؟ ابدأوا المحادثات الآن، أريد الوظائف أن تبقى فى الولايات المتحدة، وأريد مصنع لوردستاون فى أوهايو، وهو واحد من أفضل الاقتصاديات فى تاريخنا، أن يتم فتحه أو بيعه لشركة تقوم بفتحه بسرعة.

وتابع ترامب قائلا: شركات السيارات كلها تعود إلى الولايات المتحدة، وكذلك الجميع، والآن لدينا أفضل اقتصاد فى العالم، محل حسد من الجميع..افتحوا هذا المصنع الكبير الجميل فى أهايو الآن، اغلقوا مصنعا فى الصين أو المكسيك حيث استثمرت بقوة قبل عهد ترامب، لكن ليس فى الولايات المتحدة، أعيد الوظائف إلى الوطن".


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