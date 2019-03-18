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تراجع المؤشر العام لبورصة السعودية بمستهل التعاملات بسبب قطاعى الخدمات والبنوك

الإثنين، 18 مارس 2019 11:11 ص
تراجع المؤشر العام لبورصة السعودية بمستهل التعاملات بسبب قطاعى الخدمات والبنوك البورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب- هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بنسبة 0.13% خاسرا عدد 11.32 نقطة ليصل إلى مستوى 8552.12 نقطة.
 
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 53.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 73 شركة، فيما تراجعت 90 شركة. 
 
 
وتراجعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.32%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%.

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