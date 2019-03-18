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تحرير 1003مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 18 مارس 2019 11:31 ص
تحرير 1003مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1003 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 482 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و24 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و32 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز6 سيارات، و65 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و19 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 14 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و11 مخالفة بيئة، و101 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 13 مخالفة خط السير، و16 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و15 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 16 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 15 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 21 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و18 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 3 سيارات متروكة و21 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير26 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و27 مخالفة مواقف عشوائية، و12 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير35 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 
 
 

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