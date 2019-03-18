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تجديد حبس 14 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الإثنين، 18 مارس 2019 12:05 م
تجديد حبس 14 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 14 متهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الإنضمام الي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.
 
والمتهمون في القضية هم كل من محمود متولى، وشريف صبرة، ومحمد البيلى، وحازم أبو الحديد، وأحمد ناجى، وأحمد عبد الله، و كريم زيدان، وخالد رمضان، والشيماء عبد الحميد، وأشرف أحمد، ومحمد حسن، ورضا فتح الباب، ورضوان  شحرور، ومصطفى عبد الوهاب.
 
وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 30 مارس لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية. 
 
 كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 
 

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