تجديد حبس ابنة القرضاوى وزوجها فى اتهامهم بتمويل الإرهاب 45 يوما

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين تجديد حبس علا القرضاوى ابنة يوسف القرضاوى وزوجها حسام الدين علي وآخرين، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، وتمويل أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

ويشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوى، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، سبق اتهامه فى قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات فى شهر مارس من العام الماضى.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وتم عرضهما علي النيابة للتحقيق فى الواقعة.