بمناسبة عيد الأم.. WE تطلق عرضا ترويجيا 500 دقيقة مجانا والجيجا بايت بنصف الثمن للإنترنت الأرضى

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE عرضها الترويجي الجديد بمناسبة عيد الأم لخدمات الإنترنت والتليفون الأرضي والمحمول، حيث طرحت الشركة عرض عيد الأم للإنترنت المنزلى بخصم 50% على جميع سعات الشحن الإضافية بعد الانتهاء من الباقة الأساسية، وأصبحت السعة الاضافية 20 جيجا بـ 15 جنيها فقط بدلا من 30 جنيها، وسعة 50 جيجا بـ 30 جنيها بدلا من 60 جنيها، وسعة 100 جيجا بـ50 جنيها بدلا من 100 جنيه.

ويمكنك للعميل شحن السعات الإضافية عن طريق أقرب فرع أو منفذ بيع تابع لـ WE، أو من خلال مصاري، Bee، أمان، سداد، ممكن، وخدماتي، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء على 111، 19777 او 01555000111.

كما طرحت الشركة عرض عيد الام للموبايل من خلال الاستمتاع بـ 500 دقيقة لاى رقم We مجاناً لمدة 5 ايام من تاريخ الاشتراك هذا العرض ساري من 16/3/2019 الى 6/4/2019، وبدون مصاريف للاشتراك وذلك لعملاء الكارت والفاتورة، وللاشتراك فى هذا العرض أطلب *213# او كلم 111.

وبالنسبة للخطوط الأرضية فيمكن لعملاء التليفون المنزلي الحاليين والجدد المشتركين بخدمة الاتصال بالموبايل الاستمتاع بـ 500 دقيقة مجانية من التليفون الأرضي لشبكة موبايل WE وذلك من خلال منافذ بيع WE أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111 أو الرقم 01555000111، وفي حالة عدم وجود خدمة الموبايل يجب تفعيلها أولاً من قبل العميل، وينتهى عرض عيد الأم على التليفون الأرضى فى 31 مارس 2019 .