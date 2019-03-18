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بدء اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة العمانية ـ المصرية المشتركة

الإثنين، 18 مارس 2019 11:07 ص
بدء اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة العمانية ـ المصرية المشتركة وزير الخارجية سامح شكرى
مسقط (أ ش أ)
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بدأت اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة العمانية ـ المصرية المشتركة التى تستضيف سلطنة عُمان أعمالها فى دورتها الرابعة عشرة وتستمر يومين.

يترأس الجانب العمانى فى هذه الاجتماعات يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما يترأسها عن الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذه الاجتماعات تأتى انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين سلطنة عمان ومصر.

وتناقش اللجنة المشتركة كل ما يتصل بتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بهدف تنميتها وتطويرها بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من البلدين الذين يمثلون مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

 


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