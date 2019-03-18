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بث مباشر من موقع حادث إطلاق النار فى أوتريخت الهولندية

الإثنين، 18 مارس 2019 01:37 م
بث مباشر من موقع حادث إطلاق النار فى أوتريخت الهولندية موقع الحادث
كتب سمير حسنى
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يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع حادث إطلاق النار فى أوتريخت الهولندية.

 

وعقدت الحكومة الهولندية، اجتماع أزمة بعد حادث أوتريخت، الذى خلف عدة إصابات، بعد إطلاق نار استهدف مدنيين داخل ترام.

وطوق الأمن الهولندى، ميدانا فى محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت، ونشرت خدمات الطوارئ فى المكان، كما حلقت طائرات الهليكوبتر فى سماء المدينة.

 

كانت الشرطة الهولندية، قد قالت إن كثيرين أصيبوا فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين.

 

ونصحت الشرطة الهولندية فى أوتريخت بإغلاق المدارس، ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الأمنى فى أوتريخت إلى أعلى مستوى.


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هولندا

الحكومة الهولندية

الشرطة الهولندية




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