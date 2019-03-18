video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بالإنفوجراف.. "معلومات الوزراء" ينشر توصيات ملتقى الشباب العربى الأفريقى

الإثنين، 18 مارس 2019 05:15 م
بالإنفوجراف.. "معلومات الوزراء" ينشر توصيات ملتقى الشباب العربى الأفريقى ملتقى الشباب العربى والأفريقى
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف بتوصيات ملتقى الشباب العربى الأفريقى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عقد بمدينة أسوان.

 

وتضمنت قيام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعليم لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصرى ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك.

 

كمان تضمن قيام وزارة التعليم العالى وبالتنسيق مع أكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا، بالإضافة لقيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على تنفيذ ما يلى، إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين.

 

وسلط الإنفوجراف الضوء على قيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربى والأفريقى تولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربى الأفريقى فى كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدولة.

32019181747220-IMG_7353
 

 

32019181747220-IMG_7354
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء ورئيس البرلمان يضعان حجر أساس محور دراو بأسوان

وسط هتافات أهالى أسوان: تحيا مصر ويحيا السيسى.. رئيسا مجلسى النواب والوزراء يضعان حجر الاساس لمحور "دراو".. عبدالعال: حلم أهالى المنطقة يتحقق ونشكر الرئيس على اهتمامه بالصعيد.. مدبولى: محور تنموى مهم

اسوان

الشباب العربي الافريقي

مصر

مجلس الوزراء

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة