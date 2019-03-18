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انفوجراف.. خطوات تسليم وتفعيل شرائح بيانات التابلت المدرسى للطلاب والمعلمين

الإثنين، 18 مارس 2019 11:16 م
انفوجراف.. خطوات تسليم وتفعيل شرائح بيانات التابلت المدرسى للطلاب والمعلمين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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نشر  الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات تسليم وتفعيل شرائح البيانات للتابلت المدرسى لطلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى.
 
وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت ، اليوم الاثنين، عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، في عدد من المدارس والتي سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 
 
انفوجراف
انفوجراف
 
وأضافت الوزارة، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمى على بنك المعرفة المصري، وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب. 
 
 وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ وأن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم وذلك بدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.
 
وأوضحت الوزارة أنه على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصوره ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة. 
 

 


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