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اليوم..سماع مرافعة دفاع المتهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

الإثنين، 18 مارس 2019 04:00 ص
اليوم..سماع مرافعة دفاع المتهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد" محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، لمرافعة دفاع 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

 

وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وبينت التحقيقات أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة  يدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

 

 

 


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