اليوم.. بدء تسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بكفر الشيخ

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها شددت على نشر معلومات عن أول امتحان على التابلت للصف الأول الثانوي خلال صفحات الإعلام الخاصة بالمديرية وبالإدارات التعليمية، بالإضافة لتعريف الطلاب هذه المعلومات بأن الإمتحان الأول إلكترونيا لطلاب أولى ثانوى، وسيكون بنظام الأوبن بوك، وسيبدأ يوم 24 مارس الجارى، ولن يتم تسريبه لأنه مؤمن من خلال التابلت.

وأضافت وكيل الوزارة، أن الأسئلة ستراعى الوقت المحدد للامتحانات، وستعتمد على الفهم والاستذكار،و الامتحان تجريبى لن يتم احتساب أى درجات للطالب عليه، وسيكون بمثابة التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات" و"بلا تسريب".