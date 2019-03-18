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اليوم.. بدء تسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بكفر الشيخ

الإثنين، 18 مارس 2019 07:00 ص
اليوم.. بدء تسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بكفر الشيخ تسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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تشهد المدارس الثانوية بمحافظة كفر الشيخ تحت قيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، صباح اليوم الإثنين ، بدء تسليم شريحة التابلت لكل طالب فى الصف الأول الثانوى العام، وستتابع وكيل الوزارة ميدانياً ومن خلال غرفة العمليات بالمديرية أعمال تسليم الشريحة للطلاب .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها شددت على نشر معلومات عن أول امتحان على التابلت للصف الأول الثانوي خلال صفحات الإعلام الخاصة بالمديرية وبالإدارات التعليمية، بالإضافة لتعريف الطلاب هذه المعلومات بأن الإمتحان الأول إلكترونيا لطلاب أولى ثانوى، وسيكون بنظام الأوبن بوك، وسيبدأ يوم 24 مارس الجارى، ولن يتم تسريبه لأنه مؤمن من خلال التابلت.
وأضافت وكيل الوزارة، أن الأسئلة ستراعى الوقت المحدد للامتحانات، وستعتمد على الفهم والاستذكار،و الامتحان تجريبى لن يتم احتساب أى درجات للطالب عليه، وسيكون بمثابة التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات" و"بلا تسريب".

 


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