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"النقل" الإثيوبية: الصندوق الأسود أثبت أوجه تشابه بين طائرتى إثيوبيا وأندونيسيا

الإثنين، 18 مارس 2019 10:09 ص
"النقل" الإثيوبية: الصندوق الأسود أثبت أوجه تشابه بين طائرتى إثيوبيا وأندونيسيا الطائرة الإثيوبية المنكوبة
كتبت إنجى مجدى
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أفادت وزارة النقل الإثيوبية، أن مراجعة أولية لـ "الصناديق السوداء" التى عثر عليها من الطائرة المنكوبة بوينج طراز 737 ماكس 8، وجدت أوجه تشابه بين هذا وآخر يتعلق بنفس طراز بوينج سقطت فى إندونيسيا قبل خمسة أشهر.

 

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الأثنين، فأنه على الرغم من أن متحدثا باسم الوزارة لم يوضح تفاصيل أوجه التشابه، إلا أن المعلومات الواردة من الصناديق السوداء، مسجلات البيانات والصوت، تشير إلى أن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 ربما واجهت مشكلات مماثلة لتلك الخاصة بالرحلة 610 الخاصة بخطوط Lion Air  .

 

وتحطمت كلا الرحلتين وهما لطائرتين بوينج طراز 737 ماكس 8s الجديدة بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث سقطت طائرة ليون إير فى أكتوبر والخطوط الجوية الإثيوبية الأسبوع الماضى- بعد صعود غير منتظم، مما أسفر عن مقتل الجميع من على متنهما.

 

وقالت الصحيفة، إن كشف وزارة النقل عن هذه المعلومات يأتى فى الوقت الذى يشق فيه موكب من التوابيت الفارغة طريقه إلى فناء الكنيسة فى إثيوبيا. وكان تحطم الطائرة عنيفا لدرجة أن المشيعين لم يجدوا سوى بقايا قليلة لدفنها.


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