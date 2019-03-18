"النقل" الأمريكية تحقق فى موافقة الطيران الفيدرالى على طائرات بوينج 737 ماكس

كتبت إنجى مجدى

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المفتش العام بوزارة النقل الأمريكية فتح تحقيقا فى موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على طائرات بوينج 737 ماكس.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير تناقلته عنها وسائل الإعلام الأمريكية، الأثنين، أن الأنباء الواردة بشأن تحقيق المفتش العام يأتى بعد تعليق عمل طائرات 737 ماكس 8، حول العالم لفترة غير محددة، فى أعقاب حادثى سقوط لنفس نموذج الطائرة خلال أقل من ستة أشهر.

وستركز التحقيقات على نظام السلامة الآلى المسئول عن حادث تحطم طائرة ليون إير فى إندونيسيا، أكتوبر الماضى، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسئول حكومى. ويشتبه أن نظام السلامة ربما يكون أيضا المسئول عن تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع، والتى توفى جميع ركابها الـ157.